New Jersey: disavanzo nelle scuole

La cittadina di Montclair, nel New Jersey, sta attuando tagli di personale e programmi nelle scuole pubbliche per far fronte a un disavanzo di bilancio di 20 milioni di dollari. Il deficit è stato scoperto lo scorso luglio e recentemente un giudice ha respinto un voto che mirava ad aumentare le tasse sulla proprietà per affrontare il problema. La questione è stata discussa nel programma “Bloomberg Markets” con Erin Hudson di Bloomberg e Dani Burger. Il disavanzo di bilancio sta influenzando le scuole pubbliche di Montclair, che stanno procedendo ai tagli necessari per ridurre le spese. La decisione del giudice di respingere l’aumento delle tasse sulla proprietà ha reso ancora più difficile la situazione per la cittadina, che deve ora trovare altre soluzioni per colmare il deficit.