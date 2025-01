New Glenn: Scopriamo il razzo rivoluzionario di Blue Origin

Blue Origin si prepara al lancio inaugurale del suo razzo New Glenn, segnando una nuova fase nella competizione con SpaceX. Questo progetto rappresenta un elemento chiave per il futuro dell’azienda fondata da Jeff Bezos, che si è affermata nel settore del turismo spaziale e delle missioni commerciali. New Glenn è un razzo di classe heavy-lift, progettato per trasportare carichi pesanti fino all’orbita terrestre bassa e oltre, semplificando così le operazioni spaziali. È in grado di trasportare circa 45.000 chilogrammi, una capacità quasi tre volte superiore rispetto al Falcon 9 di SpaceX.

Il razzo è caratterizzato da un sistema di sette motori BE-4, che funzionano grazie a ossigeno liquido e gas naturale liquefatto (GNL), e ha una lunghezza di circa 98 metri con un diametro di 7 metri. New Glenn sarà utilizzato sia per il lancio di satelliti sia per trasportare astronauti. Il primo volo era inizialmente programmato per il 2020, ma lo sviluppo ha subito ritardi significativi a causa di complessità tecniche.

In preparazione del lancio, Blue Origin ha recentemente completato un test statico a Cape Canaveral, in Florida, accendendo i sette motori per 24 secondi e mantenendo la piena potenza per circa 13 secondi senza problemi. Questo test è stato considerato un successo e ha raggiunto tutti gli obiettivi prefissati, costituendo l’ultimo passo importante prima del lancio ufficiale.

Il lancio di New Glenn potrebbe avvenire già nella prima metà di gennaio, e Blue Origin ha annunciato che diversi razzi sono già in produzione. L’azienda ha anche attratto clienti come la NASA, il progetto Kuiper di Amazon, AST Space Mobile e vari enti governativi degli Stati Uniti. Inoltre, Blue Origin sta lavorando per certificare New Glenn con la US Space Force, al fine di partecipare al programma National Security Space Launch (NSSL).

Con New Glenn, Blue Origin mira a rafforzare la propria posizione nel mercato dei voli spaziali commerciali e a diventare un punto di riferimento sempre più influente, sia per le missioni civili che per quelle di sicurezza nazionale.