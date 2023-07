New Era York Yankees Adjustable Trucker cap MLB Heather 2

New Era Los Angeles Dodgers MLB Clean Cap 11405497, Womens Cap with a visor, white, OSFA EU

Fuori produzione ‏ : ‎ NoDimensioni prodotto ‏ : ‎ 30 x 18 x 15 cm; 80 grammiDisponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 28 gennaio 2018Produttore ‏ : ‎ New EraASIN ‏ : ‎ B079CJJP2RNumero modello articolo ‏ : ‎ 11588489Categoria ‏ : ‎ Donna

Official licensed product

100% Cotone

Chiusura: Pull on

Lavabile solo a secco

New York Yankees

Us sport fashion

20,47€