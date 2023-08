New Era York Yankees 9forty Adjustable cap League Essential

Cappello

Fuori produzione ‏ : ‎ NoDimensioni prodotto ‏ : ‎ 10 x 10 x 2 cm; 50 grammiDisponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 10 settembre 2010Produttore ‏ : ‎ New EraASIN ‏ : ‎ B0040HG0C6Numero modello articolo ‏ : ‎ 10145637Categoria ‏ : ‎ Donna

Quantità per pacco: 1

100% Poliestere

Chiusura: Pull on

Lavabile solo a secco

Cap with a visor

21,48€