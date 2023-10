New Era York Yankees 9forty Adjustable cap League Essential

9FORTY Women Adjustable – New York Yankees – MLB League Essential – KappeStrapback Verschluss hinten, EinheitsgrößeLogo der New York Yankees im 3D-Design auf der VorderseiteAufgestickte New Era Flagge links an der BasecapSchmalere Women-SilhouetteCurved VisorOffiziell lizenziert

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 23,7 x 23,7 x 12,3 cm; 90 grammiDisponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 23 giugno 2020Produttore ‏ : ‎ New EraASIN ‏ : ‎ B084T6WGW6Numero modello articolo ‏ : ‎ 12523909Categoria ‏ : ‎ Uomo

100% Poliestere

Chiusura: Pull on

Lavabile solo a secco

Cap with a visor

14,30€