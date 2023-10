New Era Cappello New Era 80468932 – BK Cappello New Era con visiera e logo tono su tono. Nero. Taglia unica; regolabile.

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 14 settembre 2023ASIN ‏ : ‎ B0CJ2JVQL2Categoria ‏ : ‎ Uomo

Classico look

100% Poliestere

Chiusura: Fibbia

League 940 Neyyan Cappello

Comodo quando lo indossate

Ottima qualità

Marca New Era 1.0

24,15 €