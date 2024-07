new entry nella commissione di canto

Mancano ancora dei mesi a quella che sarà la prossima edizione di Amici di Maria De Filippi, ma le indiscrezioni in merito a questo programma sono già in circolo. Anna Pettinelli avrebbe infatti confermato la sua assenza come professoressa di canto in quella che sarà la nuova edizione del format.

Anna Pettinelli

Una famosa cantante è però stata chiamata al suo posto: ecco di chi si tratta.

Amici: Anna Pettinelli lascio la cattedra di canto

Negli ultimi anni la commissione di canto e quella di ballo di Amici di Maria De Filippi hanno visto diverse modifiche e rinnovamenti. Alcuni professori, tra cui Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, sono una garanzia che rimarrà immutata negli anni, ma questo non lo possiamo dire per tutti gli altri.

La commissione di Amici

Molti personaggi televisivi hanno deciso di ricoprire il ruolo di professori tra cui ad esempio Arisa, Lorella Cuccarini, Raimondo Todaro, Emanuel Lo, Veronica Peparini e tanti altri ancora. Tra questi compare anche Anna Pettinelli che, in più occasioni, si è occupata del settore del canto.

La donna, che come primo lavoro fa la speaker radiofonica, avrebbe però negato la sua presenza in quella che sarà la prossima edizione di Amici di Maria De Filippi. Forse il suo intento è quello di dedicarsi ad altri progetti oppure semplicemente distaccarsi da quel ruolo. Per fortuna questo posto è davvero molto ambito e Maria De Filippi non ha trovato grandi difficoltà nel rimpiazzare la donna. Al suo posto, infatti, arriverà una cantante italiana davvero molto apprezzata, una vecchia conoscenza del programma.

Amata cantante sbarca ad amici: sarà lei la prossima insegnante di canto

La cantante di cui parliamo è in realtà già nota in questo studio televisivo, in quanto ha ricoperto il ruolo di professoressa di canto nel lontano 2018. Stiamo parlando della bravissima Giusy Ferreri che, in passato, ha saputo ricoprire questo ruolo con grande professionalità e competenza.

Giusy Ferreri

Giusy è davvero desiderosa di mettersi nuovamente alla prova sotto questo punto di vista, in quanto la scorsa volta ha amato moltissimo dedicarsi all’insegnamento. Pare però che nel programma di Maria De Filippi ci saranno o altre importanti novità in arrivo.

Ci saranno infatti dei cambiamenti anche per quanto riguarda il corpo docenti nel settore ballo e probabilmente gli insegnanti aumenteranno in entrambe le commissioni. Sarà indubbiamente un’edizione da non lasciarsi scappare!