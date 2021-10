Analisi dei dati per il settore legale, cybersecurity, sviluppo sociale e innovazione, musica, consulenza alle imprese innovative, stampanti 3D, ristorazione, sanità. Di questo si occupano Pbv Monitor, ASC27, TH-HABITAT, NUWA Technologies, Techlend, Roboze, PickEat ed EpiCura, le otto nuove startup entrate oggi nello Startup Database di Italian Tech lanciato il 23 settembre scorso (qui la spiegazione delle motivazioni e degli obiettivi). Ecco quali sono.

IL DATA BASE DELLE STARTUP

Pbv Monitor è una startup fondata nel 2018 da Ambrogio Visconti: si occupa di analisi dei dati per il settore legale e utilizza tecnologie di Intelligenza Artificiale. Nel 2021 ha chiuso un seed round di 200 mila euro con More srl e Quantum blockchain technology.

ASC27 è una startup fondata a Roma nel 2020 che si occupa di Intelligenza Artificiale e CyberSecurity. È stata premiata come miglior startup nella European AI Startup Pitch Competition.

TH-HABITAT è una startup fondata a Roma nel 2020 da Carla Benedetti che promuove progetti formativi e di ricerca che coniugano sviluppo sociale e innovazione.

Innovazione

NUWA Technologies, startup fondata nel 2016 da Stefano Andreani, Christian Bertoia e Keivan Djafari Zad, sviluppa soluzioni innovativi per l’industria musicale. Nel 2018 ha preso parte al CES, la fiera dell’elettronica di consumo che si tiene ogni anno a Las Vegas. Nel 2021 è tra le cinque startup selezionate da Immediate 2021, la call di Immediate, acceleratore d’impresa verticale (Media e dell’Entertainment) europeo.

Techlend. Fondata a Torino nel 2020 da Fabio De Bellis, questa startup offre consulenza on demand per imprese innovative.

Roboze è una startup basata a Bari e fondata nel 2013 da Alessio Lorusso. Produce le stampanti 3D più precise al mondo per super polimeri, ha contatti con General Electric, Airbus, Iveco, Dallara Automobili e nel 2018 ha chiuso un round da 3 milioni di euro con Equiter, società partecipata da Intesa Sanpaolo, Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT e Fondazione CRC.

PickEat è una startup fondata nel 2021. È basata a Savona. Ridurre i tempi di attesa di clienti e gestire in modo più efficiente le consegne dei ristoratori. Questo l’obiettivo dell’azienda.

EpiCura è una startup che ha sviluppato un sistema che che permette di prenotare visite mediche e socio-assistenziali nel luogo e all’orario preferito dal paziente. Questa startup, fondata a Torino nel 2017 da Gianluca Manitto, Alessandro Ambrosio, nel 2021 ha chiuso un round di 5 milioni di euro con Europ Assistance Italia.

The Italian Startup Database, i numeri del db di Italian Tech. A oggi il database di Italian Tech conta 139 schede di startup.