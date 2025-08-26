New Dinamik: musica dagli anni ’60 a Guastalla

Venerdì 29 agosto 2025, alle ore 21:00, in Piazza Mazzini a Guastalla si esibiranno i New Dinamik con lo spettacolo “Canzoni dagli anni ’60 ai tormentoni 2025”. Questo evento rientra nella rassegna “Musica e non solo” dell’Estate Estesa guastallese.

La band ha origine nel 1964, quando un gruppo di amici di Guastalla e Gonzaga fondò The Dinamik, esibendosi in vari locali di Mantova, Ferrara, Reggio e Modena. Nel 1965 il gruppo si fece notare vincendo il concorso nazionale “SELESPETTACOLO” al Teatro Lirico di Milano, presentato da Corrado. Questo successo portò nel 1966 a un contratto discografico con Parlophone – Carish e nel 1968 alla pubblicazione del loro primo 45 giri contenente “Troppo Tardi” e “Le Nostre Mani sul Mondo.” Dopo essersi sciolta nel 1970, la band si riunì nel 2000, rinnovandosi con nuovi membri, inclusa una voce femminile, e cambiando il nome in New Dinamik.

Oggi, la formazione include Renzo Lui alla batteria, Giuseppe Gelmini al basso, Luana Gianotti e Francesco Gandolfi alla voce, Mauro Bedogni alle chitarre, e Pippo Bartolotta al pianoforte e alle tastiere.

Per ulteriori informazioni sull’evento, è possibile contattare l’Ufficio Cultura al numero 0522 839756 o all’indirizzo email [email protected].