New Dinamik a Guastalla: storia e musica senza tempo

Venerdì 29 agosto, alle 21:00, la band New Dinamik si esibirà in Piazza Mazzini a Guastalla con uno spettacolo dal titolo “Canzoni dagli anni ’60 ai tormentoni 2025”. Questo concerto rientra nella rassegna “Musica e non solo” organizzata per l’Estate Estesa guastallese.

I New Dinamik hanno origini che risalgono al 1964, quando un gruppo di amici di Guastalla e Gonzaga, inizialmente chiamato The Dinamik, inizia a suonare in diversi locali di Mantova, Ferrara, Reggio e Modena. La band si fa notare nel 1965, vincendo il concorso nazionale “SELESPETTACOLO” al Teatro Lirico di Milano, presentato da Corrado. Questo successo porta a un contratto discografico con Parlophone – Carish nel 1966 e alla pubblicazione del primo 45 giri nel 1968, contenente i brani “Troppo Tardi” e “Le Nostre Mani sul Mondo.” Dopo uno scioglimento nel 1970, la band si riunisce nel 2000 e, con nuovi membri e una voce femminile, cambia il nome in New Dinamik.

L’attuale formazione include Renzo Lui alla batteria, Giuseppe Gelmini al basso, Luana Gianotti e Francesco Gandolfi alla voce, Mauro Bedogni alle chitarre e Pippo Bartolotta al pianoforte e alle tastiere.

Per ulteriori dettagli, è possibile contattare l’Ufficio Cultura al numero 0522 839756 o via email all’indirizzo [email protected].