New Blink Outdoor 4 Camera: Wireless HD Security System

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €274.99 – €123.49

⭐ Valutazione: 4 / 5

New Blink camera (Outdoor 4) | Newest model | Wireless HD smart security camera, two-year battery life, enhanced motion detection, works with Alexa | 4 camera system with Sync Module Core included

Scopri la Nuova Blink Outdoor 4

Presentiamo la Blink Outdoor 4, il nostro ultimo modello di telecamera di sicurezza smart e senza fili. Questa quarta generazione è progettata per proteggere la tua casa sia all’interno che all’esterno, direttamente dall’app Blink sul tuo smartphone.

Visione e Comunicazione

Con la Blink Outdoor 4, puoi vedere, ascoltare e parlare tramite l’app. Goditi la qualità video in HD a 1080p, la visione notturna con infrarossi e audio bidirezionale cristallino, per un controllo completo della tua sicurezza.

Durata della Batteria Incredibile

La Blink Outdoor 4 è dotata di batterie AA in litio, garantendo fino a due anni di autonomia. Puoi anche acquistare un pacchetto di estensione per la batteria (venduto separatamente) e ottenere fino a quattro anni di durata per ogni telecamera.

Personalizzazione e Sicurezza

Grazie alle zone di privacy, puoi creare fino a due aree che verranno bloccate dalla visualizzazione della telecamera, proteggendo così la privacy dei tuoi vicini e permettendoti di personalizzare la tua configurazione.

Rilevamento di Movimento Avanzato

Essere avvisato dei movimenti più rapidamente è facile con il rilevamento di movimento dual-zone. Inoltre, puoi ricevere notifiche quando viene rilevata una persona, grazie alla tecnologia di visione computerizzata (CV), disponibile tramite un piano di abbonamento Blink opzionale (venduto separatamente).

Salva e Condividi Clip

Con un’archiviazione illimitata per 30 giorni, puoi provare il piano di abbonamento Blink con una prova gratuita di 30 giorni per archiviare eventi nel cloud. Nella confezione troverai quattro telecamere, un Sync Module Core, otto batterie AA, quattro kit di montaggio, un cavo USB e un adattatore di alimentazione.

Vantaggi Pratici

Setup semplice e veloce, pronto all’uso in pochi minuti.

Unlimited storage per la sicurezza dei tuoi eventi registrati.

Non aspettare oltre: investi nella sicurezza della tua casa con la Blink Outdoor 4 e vivi la tranquillità di essere sempre protetto!