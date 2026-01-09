Nevischio a Roma

Nevischio in alcuni quartieri di Roma questa mattina, giovedì. Lo zero termico e l’abbassamento delle temperature hanno favorito il fenomeno meteorologico, più suggestivo che altro. Le immagini girate da alcuni residenti mostrano le precipitazioni soprattutto nei quadranti nord ed est della Capitale, come Borghesiana, Tufello, Talenti, Vigne Nuove, Nuovo Salario, Cinquina, Porta di Roma-Parco delle Sabine.

Stesso scenario anche nel quadrante est della città: Centocelle, Prenestino-Labicano, Tor Tre Teste, Alessandrino, Quarticciolo e Torpignattara, così come alla Borghesiana, Tor Bella Monaca e altri quartieri del VI municipio delle Torri. Nevischio anche nei comuni dei Castelli Romani, in particolare Rocca di Papa.

Un giorno molto freddo a Roma e provincia con molti abitanti che alle prime luci del giorno si sono trovati parabrezza e finestrini delle proprie vetture ghiacciati. Una situazione di particolare apprensione per automobilisti e motociclisti alla prese con asfalto ghiacciato sulla Pontina, sulla Collatina, sulla via Polense e sull’Ardeatina, nel tratto compreso tra Albano Laziale e Pavona, ai Castelli Romani.

Le previsioni meteo per oggi prevedono a Roma nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 1020m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da nord-nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da nordest.