Nevicata a Firenze

La regione di Firenze è stata colpita da una forte nevicata che ha imbiancato l’hinterland e le colline, ma ha risparmiato la città, dove la temperatura è rimasta sopra lo zero. La neve si è manifestata in un giorno di festa, il che ha limitato i problemi, poiché scuole e uffici erano chiusi. Tuttavia, la situazione potrebbe peggiorare oggi con la ripresa delle attività e la possibilità di formazione di ghiaccio.

La Protezione Civile ha monitorato l’emergenza con due unità di crisi e un controllo capillare del territorio, ma nonostante la prevenzione, ci sono state criticità diffuse, in particolare a causa di automobilisti che si sono messi in strada senza pneumatici invernali né catene. Le zone più colpite sono state la Firenze-Siena, la via Bolognese, la Faentina e la vetta le Croci, dove si sono verificati molti mezzi intraversati e strade impraticabili anche per gli spazzaneve.

Per fronteggiare il gelo, la Protezione Civile ha pianificato di spargere sale sulle strade a partire dalle prime ore del mattino, con oltre cento mezzi in azione tra la Protezione Civile, i Comuni, l’Anas e le Autostrade. fondamentale che le auto passino presto per pestare il sale al suolo e prevenire la formazione di ghiaccio.