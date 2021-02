Un San Valentino speciale per i Comuni del Nord Salento nel triangolo tra le province di Lecce, Brindisi, Taranto. Una abbondante nevicata iniziata alle 7 del mattino, e a tratti trasformatasi in vera e propria bufera, ha imbiancato le spiagge di Porto Cesareo (Le) e gli uliveti dell’entroterra regalando uno scenario fiabesco. Al momento la nevicata continua e secondo le previsioni meteorologiche, andrà avanti almeno fino alle 16.

La neve è comparsa in molte zone della Puglia, anche a quote basse, dal Gargano al Salento, per effetto del brusco calo delle temperature. Sono segnalate nevicate soprattutto nel nord della regione, in particolare in provincia di Foggia, a San Giovanni Rotondo, Cerignola, San Marco in Lamis, Biccari, Deliceto, ma sono imbiancate anche molte località del Brindisino.

Nevica a tratti sul Salento, anche nelle zone costiere, in particolare lungo il versante jonico, a Porto Cesareo e a Gallipoli, dove le precipitazioni sono accompagnate da raffiche di vento gelido e mareggiate. Non si segnalano, tuttavia, criticità alla circolazione stradale: le principali arterie della provincia di Lecce sono normalmente percorribili. Secondo i meteorologi, quella di oggi dovrebbe essere la giornata più critica, con temperature che toccheranno i valori minimi previsti durante l’ondata di maltempo che sta interessando buona parte dell’Italia.