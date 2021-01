Nevermind dei Nirvana entra nel club dei 500: è tra i pochissimi album ad aver superato le 500 settimane di permanenza in classifica per Billboard.

Numeri da record per Nevermind dei Nirvana. Il capolavoro di Kurt Cobain e compagni ha superato, sul finire del 2020, le 500 settimane di pressenza nella classifica Billboard 200, quella dedicata alle vendite degli album, la più prestigiosa negli Stati Uniti e nel mondo. Un primato straordinario che ha permesso al disco di entrare in un club molto elitario, composto da pochi album e solo dagli artisti più importanti di sempre.

Nevermin dei Nirvana: 500 settimane nella Billboard 200

Il capolavoro dei Nirvana, pubblicato il 24 settembre 1991, ha superato le 500 presente nella Top 200 di Billboard nelle ultime settimane di dicembre 2020. Un traguardo davvero importante, che certifica l’album come uno dei più venduti e longevi di tutti i tempi.

Nevermind entra così in un club elitario composto da Chronicle – The 20 Greatest Hits dei Creedence Clearwater Revival (nell’ultima rilevazione del 2020 a 503 settimane totali), Curtain Calls: The Hits di Eminem (508 settimane), Greatest Hits dei Guns N’ Roses (515 settimane), Metallica dei Metallica (587 settimane), Greatest Hits dei Journey (648 settimane), Legend di Bob Marley (658 settimane), e dall’irraggiungibile e impareggiabile The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd, 964 settimane stando all’ultima rilevazione.

Billboard 200: gli altri album da record

Tra i titoli che alla fine del 2020 sono ancora in classifica, ce ne sono altri 7 che potrebbero nel giro di qualche settimana entrare a loro volta nel club dei 500: One dei Beatles, Thriller di Michael Jackson, Back in Black degli AC/DC, good kid, m.A.A.d city di Kendrick Lamar, Greatest Hits dei Queen, Take Care di Drake e Rumours dei Fleetwood Mac.

