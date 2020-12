Neverland, il ranch di Michael Jackson, è stato venduto per 22 milioni: l’acquirente è un investitore miliardario.

Neverland è stato venduto. Un miliardario americano, Ron Burkle, co-fondatore della società di investimenti Ucaipa Companies, ha acquistato il mirabolante ranch di Michael Jackson, diventato famoso in anni recenti anche per questioni di cronaca, per ben 22 milioni di dollari. Lo riporta il Wall Street Journal.

Michael Jackson: venduto il ranch Neverland

Stando a quanto riferito da un portavoce del miliardario del Montana, l’acquisto sarebbe avvenuto non per motivi di affetto nei confronti dell’ex proprietario, il compianto Re del Pop, bensì per opportunità di land banking.

Michael Jackson

Come ricordato da NBC News, Jackson acquistò Neverland nel lontano 1998 per 19,5 milioni di dollari. All’indomani della crisi finanziaria, nel 2008 il cantante lo aveva venduto alla società di investimento Colony Capital.

Cos’è Neverland, il ranch di Michael Jackson

Splendido ed enorme ranch da 2700 acri nella contea di Santa Barbara, in California, impreziosito da un parco di divertimenti privato e da uno zoo, Neverland è stato venduto a un prezzo inferiore rispetto alla valutazione del 2017 da 67 milioni di dollari.

Negli scorsi anni è ridiventata famosa per il titolo del documentario Leaving Neverland mandato in onda dalla HBO, un documentario che fa riferimento ai presunti abusi su minori del Re del Pop, con testimonianze da parte di due intervistati. Una pellicola che ha mandato su tutte le furie gli eredi di Michael Jackson. Non a caso, negli scorsi mesi hanno citato in giudizio la HBO, chiedendo un risarcimento monstre di 100 milioni di dollari. Il motivo? Avrebbero aver violato il patto di ‘non-diffamazione’ stipulato ben 27 anni fa.

Di seguito il video di Smooth Criminal, una delle hit di Michael Jackson: