Neve sul Vesuvio: scuole chiuse in molti comuni

Maltempo in Campania: un forte calo delle temperature, le nevicate e le raffiche di vento hanno creato disagi in tutta la regione. L’allerta meteo è stata prorogata e molti comuni, come Caserta e Salerno, hanno deciso di chiudere le scuole.

A partire dalla serata di sabato 11 gennaio, c’è stato un abbassamento significativo delle temperature accompagnato da raffiche di vento forti, che hanno portato a nevicate anche a bassa quota. La neve ha colpito in particolare le province di Benevento, Avellino e Salerno, imbiancando anche il Vesuvio.

A Capri, una tromba marina ha raggiunto la spiaggia mentre la regione era interessata dal maltempo. Le raffiche di vento hanno raggiunto velocità di 100 km/h a Napoli, causando l’isolamento dell’isola di Capri e rimanendo in difficoltà i trasporti marittimi verso le altre isole del Golfo di Napoli. Numerosi alberi sono stati abbattuti dal vento, provocando danni e disagi nei trasporti.

La circolazione ferroviaria ha subito interruzioni sulla tratta della Circumvesuviana Napoli-Baiano per un albero caduto sulla linea elettrica. In Irpinia, una strada provinciale è stata chiusa a causa di alberi caduti sulla carreggiata. In provincia di Salerno, si sono verificati allagamenti e frane, con l’esondazione del fiume Calore vicino a Eboli, che ha portato alla chiusura della provinciale 317.

L’allerta meteo gialla emessa dalla Protezione civile della Campania per domenica 12 gennaio è stata prorogata fino alle 12 di lunedì 13 gennaio, con vignette per vento forte, mare agitato, nevicate e gelate in tutto il territorio. A causa di queste condizioni, molti comuni hanno deciso di chiudere le scuole per lunedì 13 gennaio. In Alta Irpinia, oltre 30 comuni hanno sospeso le lezioni, ma il capoluogo non è compreso. A Napoli non sono stati presi provvedimenti, mentre in altri comuni della provincia, come nell’area di Nola, le scuole rimarranno chiuse. Anche nelle province di Salerno e Caserta le scuole saranno chiuse, così come in alcuni comuni della provincia di Benevento.