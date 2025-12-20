10.3 C
Roma
sabato – 20 Dicembre 2025
Neve in arrivo sulle Alpi

Da stranotizie
Le nevicate del 22 novembre e del 16 dicembre hanno coperto di neve le zone montuose della Liguria e delle Alpi Marittime, raggiungendo anche la pianura. L’ultima nevicata, avvenuta a 1870 metri di altitudine sul Pancani, ha riportato la neve a quel livello, che era scesa a 30 cm dopo le temperature miti della settimana precedente.

A partire da oggi, si prevedono nuvole e piogge che dureranno per diversi giorni, con una lunga fase di instabilità atmosferica che attraverserà l’Europa da ovest a est, passando per il Nordovest dell’Italia. Le piogge saranno deboli nel corso del sabato, con nevischiate sopra i 1400 metri, ma aumenteranno di intensità domenica, con temperature in calo e quota neve scesa a 1200 metri.

Lunedì sarà la giornata più fredda, con escursione termica limitata e nuvole e precipitazioni che dureranno fino a Natale, con accumuli nevosi previsti di almeno 50 cm in quota. Le piogge e le nevi compensano un autunno avaro di precipitazioni, e si prevede un inverno attivo e in movimento, con la neve e il freddo che arriveranno dopo Natale.

