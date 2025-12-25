9.8 C
Neve in Arabia Saudita

Neve in Arabia Saudita

In Arabia Saudita e negli Emirati Arabi si è verificato un evento insolito: la neve è caduta nel deserto. I cammelli si muovono faticosamente nella neve, mentre la gente del posto si diverte con slitte e sci. Queste immagini invernali sono piuttosto rare e inaspettate in un luogo noto per le sue dune di sabbia e il clima caldo.

La neve è caduta in diverse regioni dell’Arabia Saudita, dalle montagne Tuwaiq fino ai pressi di Riyadh, un evento che non si verificava da 30 anni. I cammelli, abituati al caldo e alla sabbia, si trovano a dover arrancare nella neve, mentre gli abitanti del luogo approfittano della situazione per divertirsi con attività invernali come slittare e sciare.

Le immagini mostrano come il deserto si trasformi improvvisamente in un parco giochi invernale, un’immagine rara e insolita che la gente del posto condivide con entusiasmo. La neve ha portato un tocco di magia e sorpresa in un luogo dove il caldo e la sabbia sono la norma.

