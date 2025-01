Neve e Freddo: Allerta Meteo per Pioggia e Vortice Artico nelle Regioni Italiane

Arriva il vortice artico in Italia, portando freddo intenso, pioggia e neve. Nel weekend, e nei giorni successivi, il Paese sarà colpito da maltempo significativo, con allerta meteo in alcune regioni. La Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta gialla per venerdì 10 gennaio, che riguarda l’Emilia-Romagna e la Toscana, segnalando rischi idraulici e idrogeologici.

Già dal weekend, l’aria fredda proveniente dall’Adriatico inizierà a interessare il Nord e il Centro Italia, con un impatto previsto tra sabato 11 e domenica 12 gennaio. Le regioni meridionali subiranno gli effetti più tardi, tra domenica 12 e lunedì 13 gennaio. In Emilia-Romagna, si prevedono nevicate anche a basse quote, mentre nel Nord-Est è possibile pioggia nelle prime ore di sabato 11 gennaio. Per il resto del Nord Italia, ci si attende un clima freddo senza precipitazioni.

Con l’arrivo dell’aria fredda al Sud, nei giorni successivi potrebbero verificarsi piogge e temporali, in particolare sul versante tirrenico e in Sicilia. Le regioni centrali potrebbero affrontare nevicate significative, specialmente tra Molise e Campania, oltre all’Abruzzo. Inoltre, il vento si presenterà come un altro aspetto critico, con raffiche che potrebbero raggiungere i 90-100 km orari a Trieste e picchi di 60-70 km orari sull’alto Adriatico e al Centro-Sud.

La situazione meteo in tutta Europa è già critica, con nevicate abbondanti che hanno causato blackout, incidenti stradali e chiusura di aeroporti. Queste condizioni avverse si stanno diffondendo e potrebbero influenzare anche la situazione in Italia, che è già in allerta per i fenomeni in arrivo. Gli esperti raccomandano di seguire costantemente gli aggiornamenti meteo per essere preparati agli eventi atmosferici imminenti e di adottare le necessarie precauzioni per garantire la sicurezza personale e dei propri beni.

In sintesi, l’Italia si prepara a un’intensa ondata di freddo e maltempo che avrà un impatto significativo, soprattutto nelle regioni settentrionali e centrali, con neve, pioggia e forte vento previsti nei prossimi giorni.