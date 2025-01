Neve a Roma? Cosa dice l’esperto sulle previsioni meteo

In Italia, un’ondata di maltempo e freddo sta interessando principalmente il centro-sud, con la possibilità di nevicate anche a bassa quota. Questa situazione colpisce in particolare le regioni meridionali e le aree adriatiche centrali, dove la neve potrebbe arrivare a lambire le spiagge abruzzesi, sebbene possa manifestarsi anche in forma mista con pioggia. La domanda ora è se Roma, dopo un lungo periodo, avrà la possibilità di vedere la neve.

Mattia Gussoni, meteorologo di iLMeteo.it, ha spiegato che nei prossimi giorni un campo di alta pressione si espanderà dall’Oceano Atlantico verso l’Europa centrale-occidentale, includendo anche parte dell’Italia. Sebbene le temperature scenderanno a livelli ‘polari’ a Roma, in particolare durante la notte, non ci sono possibilità di nevicate nella capitale. Gussoni chiarisce che a Roma ci saranno condizioni atmosferiche stabili e soleggiate, senza alcuna possibilità di vedere il Colosseo imbiancato.

Il meteorologo sottolinea che, nonostante il freddo persistente, in particolare di notte e al mattino presto con temperature prossime a zero gradi, le precipitazioni rimarranno invariate anche verso la fine della settimana. Le previsioni indicano che queste condizioni di bel tempo, caratterizzate da prevalenza di sole, accompagneranno la capitale almeno fino al prossimo weekend.

In sintesi, mentre il maltempo porta freddo e neve in diverse aree dell’Italia, Roma sembra rimanere al di fuori di questo fenomeno, con un clima più stabile e soleggiato, sebbene non privo di brividi notturni. La neve potrebbe mancare anche in questa occasione, facendo rimanere la capitale a guardare senza imbiancarsi, mentre altre regioni del paese potrebbero invece godere di imbiancate, creando un contrasto interessante tra i vari contesti atmosferici. Non resta che attendere gli sviluppi per l’evoluzione del clima nella nostra penisola.