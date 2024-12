Neve a Natale 2024, freddo polare con sorpresa: cosa sta succedendo in mare

Il meteo a Natale presenterà un’Italia divisa: una parte sotto il sole e l’altra coperta di neve, con accumuli anche a quote basse. Tra il 22 e il 23 dicembre, correnti d’aria polare in arrivo dal Nord Europa porteranno a un drastico abbassamento delle temperature e a numerose precipitazioni, in particolare al Centro-Sud e nelle isole di Sardegna e Sicilia, dove sarà necessario l’ombrello per la pioggia, oltre alla neve.

Una curiosità climatica che si potrà osservare è l’Adriatic Snow Effect (ASE), che si verifica quando l’aria gelida proveniente dal Nord Est scende nel mar Ionio e nel basso Adriatico. Questo fenomeno crea una bassa pressione che provoca un’improvvisa risalita dell’aria più calda sull’acqua, generando nubi cumuliformi che si dirigono rapidamente verso le coste adriatiche. Di conseguenza, si potranno avere bufere di neve anche a basse quote, fino in pianura.

Le previsioni, aggiornate da ilmeteo.it, indicano che a partire dal 23 dicembre si creeranno condizioni favorevoli per l’ASE, con la possibilità di vedere neve anche a quote molto basse nelle Marche, Abruzzo e Molise, e con potenziali effetti nelle zone interne di Basilicata, Campania e Calabria. Al contrario, il Nord e il versante tirrenico presenteranno un clima più soleggiato a Natale, sebbene le temperature rimarranno comunque basse a causa dei forti venti gelidi.

Dopo Natale, a partire dal 26 dicembre (Santo Stefano), le previsioni climatiche continuano a segnalare temperature fredde, con valori sotto le medie climatiche e ulteriori nevicate, specialmente nel Centro-Sud. Anche se le regioni settentrionali potrebbero vivere un contesto più stabile e soleggiato, il freddo si farà sentire, rendendo necessaria una buona protezione contro le basse temperature.

Le sorprese meteo potrebbero continuare fino alla fine dell’anno, sfatando l’idea di un rapido ritorno dell’alta pressione. In sintesi, il periodo natalizio in Italia sarà caratterizzato da un clima invernale, con significative nevicate al Centro-Sud e una certa stabilità, ma con temperature molto fredde anche al Nord.