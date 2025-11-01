Neurotecnologie e privacy: l’Italia affronta la sfida mentale

Il progresso delle neurotecnologie e delle interfacce cervello-computer (BCI) sta ridefinendo il concetto di privacy, spostando l’attenzione dalla sfera fisica a quella mentale. Questa evoluzione porta con sé non solo sfide tecnologiche, ma anche importanti implicazioni etiche e giuridiche.

Con macchine in grado di leggere i pensieri e algoritmi capaci di interpretare emozioni, emerge una questione cruciale riguardante la libertà individuale. È fondamentale assicurarsi che i dati cerebrali non vengano utilizzati per manipolare le decisioni personali, siano esse lavorative o politiche. La mercificazione del libero arbitrio rappresenta un pericolo reale, poiché l’autonomia cognitiva potrebbe diventare un elemento controllato da software.

Le interfacce cervello-computer espongono i dati neurali a potenziali rischi, rendendo necessario un approccio normativo valido. Ricerche recenti, come studi condotti su aziende di neurotecnologie di consumo, evidenziano la mancanza di definizioni chiare sui dati neurali, che non vengono considerati come sensibili. Ciò consente l’uso secondario di tali informazioni senza garanzie adeguate per la privacy.

In campo globale, il movimento per i neurodiritti si sta rafforzando. Il Cile ha introdotto un emendamento costituzionale che tutela esplicitamente l’integrità mentale, definendo diritti come la privacy mentale e il libero arbitrio. Negli Stati Uniti, stati come Colorado e California hanno riconosciuto i dati neurali come sensibili.

In Italia, il Garante per la protezione dei dati personali ha già sollevato il concetto di “habeas mente”, sottolineando l’importanza di proteggere l’attività cognitiva. Tuttavia, i rischi non si limitano a questioni etiche e legali, ma comprendono vulnerabilità a malfunzionamenti e attacchi informatici, che potrebbero compromettere direttamente le funzioni cerebrali degli individui.