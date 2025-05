Neurostimolazione Elettrica Epidurale: Speranze per la Paralisi

Negli ultimi anni, la ricerca in neuroscienze ha fatto progressi significativi nel trattamento delle lesioni del midollo spinale, soprattutto con la neurostimolazione elettrica epidurale (EES). Questa tecnica prevede l’applicazione di impulsi elettrici nella parte inferiore del midollo spinale, con l’obiettivo di riattivare i circuiti nervosi danneggiati.

Il trattamento si articola in diverse fasi: dapprima si impianta un neurostimolatore chirurgicamente nella zona lombare, quindi gli impulsi vengono personalizzati e infine il paziente esegue esercizi riabilitativi sotto stimolazione. Un caso emblematico è quello di Andrea, un 33enne italiano diventato paraplegico a causa di un incidente. Partecipando al trial clinico Neuro-SCS-001, ha recuperato la capacità di camminare, diventando il primo paziente al mondo a ottenere questo risultato con EES.

Un’altra storia notevole è quella di Gert-Jan Oskam, un olandese di 40 anni, che ha ripreso a camminare combinando EES e interfacce cervello-computer. Questo approccio ha creato un “ponte digitale” tra cervello e midollo spinale, consentendo il controllo volontario degli arti inferiori.

I risultati emersi da vari trial clinici, come il progetto STIMO, mostrano che i pazienti con lesioni midollari possono riacquisire capacità motorie. Tuttavia, la procedura è tuttora sperimentale e non è disponibile a livello globale. Le prospettive future sono promettenti, con la possibilità di ampliare l’uso della neurostimolazione per diverse forme di disabilità.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: dirittoallasalute.net