Neuroni in Festival a Roma: salute mentale e benessere psicologico

Dal 18 al 20 settembre si svolgerà la prima edizione di Neuroni in Festival, un’iniziativa culturale e sociale patrocinata dal Comune di Roma, incentrata sulla salute mentale. L’evento si terrà presso la Villa Sant’Alessandro del Gruppo Kos e offre l’accesso gratuito a una serie di attività pensate per promuovere il benessere psicologico.

Durante il festival, i partecipanti potranno usufruire di colloqui gratuiti con esperti, laboratori di mindful eating, esperienze immersive e discussioni tematiche. Tra gli ospiti, il 19 settembre ci saranno la psicologa Stefania Andreoli e il professor Andrea Fagiolini, esperto di psichiatria.

Neuroni in Festival si propone di coinvolgere attivamente i cittadini, affrontando tematiche come l’ansia, la depressione e i disturbi alimentari. Lo psichiatra Adolfo Bandettini di Poggio sottolinea che l’evento rappresenta un’opportunità concreta per avvicinare la comunità al tema della salute mentale, offrendo uno spazio di dialogo aperto e inclusivo. Saranno attivi stand per prenotare colloqui gratuiti e orientarsi tra le proposte del festival.

Il programma del festival si articola in quattro filoni principali:

Neuroni in discussione: il 18 settembre si parlerà di disturbi alimentari, coinvolgendo relatori e associazioni di familiari, con interventi degli esperti. Neuroni in esperienza: attività pratiche come bagni sonori e percorsi di parkour, per favorire il benessere. Neuroni in ascolto: colloqui gratuiti e orientamento con psicologi e nutrizionisti. Creatività in mostra: uno spazio dedicato ai pazienti per condividere idee artistiche e creative.

Il festival culminerà il 20 settembre con lo spettacolo “Pazienti… ma spettacolari”, in cui gli utenti di Villa Sant’Alessandro presenteranno performance artistiche frutto dei laboratori terapeutici.