Neurologia a Reggio Emilia: innovazioni e sfide nella salute

La neurologia è una delle discipline mediche più in evoluzione, caratterizzata da un crescente numero di diagnosi di demenze e Alzheimer, e da un’attenzione crescente verso la dislessia negli adulti, studiata anche a Reggio. Le innovazioni tecnologiche e le nuove terapie stanno cambiando radicalmente questa area della medicina, rendendola sempre più fondamentale per il benessere e la qualità della vita delle persone.

In questo contesto, gli esami strumentali come l’elettromiografia sono essenziali per diagnosticare malattie degenerative gravi come la Sla e il tunnel carpale, che colpisce circa il 7% della popolazione di età compresa tra 40 e 60 anni. Questo evidenzia il ruolo cruciale del neurologo nella prevenzione e trattamento delle malattie neurologiche.

Questi temi sono stati approfonditi in una puntata del programma “Il medico e il cittadino”, dedicata al dipartimento di Neuroscienze del Centro Anemos di Reggio, con la presenza di alcuni neurologi della struttura.