È una malattia genetica rara grave, la neurofibromatosi di tipo 1 (NF1), che colpisce circa 1 persona ogni 3 mila e può causare lo sviluppo di tumori della guaina che ricopre i nervi del sistema nervoso periferico già nell’infanzia. Questi tumori, chiamati neurofibromi plessiformi, si presentano nel 30-50% dei casi e possono provocare deformazioni, dolore, problemi visivi, disfunzioni vescicali o intestinali, compromettere il movimento e la funzionalità delle vie aeree. Ora la Commissione europea ha approvato il primo farmaco, selumetinib, per trattare questa condizione.

La nuova terapia

Si tratta di un farmaco orale a bersaglio molecolare, inibitore di MEK1/2. Nello studio di fase II SPRINT Stratum 1, condotto su 50 pazienti pediatrici, ha dimostrato un tasso di risposta obiettiva del 66%. I risultati sono pubblicati su The New England Journal of Medicine. “Ad oggi, in Italia, l’unica possibilità di trattamento per i pazienti pediatrici con neurofibromi plessiformi correlati alla neurofibromatosi di tipo 1 è rappresentata dalla chirurgia, quando possibile”, spiega Veronica Saletti dell’Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano: “L’approvazione di selumetinib si basa sui risultati dello studio SPRINT dove la molecola ha dimostrato di poter ridurre il volume dei neurofibromi plessiformi inoperabili, con un beneficio in termini di qualità di vita dei pazienti affetti da questa patologia. Auspichiamo che tutti i pazienti pediatrici affetti da neurofibromatosi di tipo 1 con neurofibromi plessiformi sintomatici ed inoperabili possano avere accesso e quindi beneficiare di questo trattamento quanto prima anche nel nostro paese”.

La malattia

La neurofibromatosi di tipo 1 è causata da una mutazione spontanea o ereditata nel gene NF1 ed è associata a molti sintomi, tra cui tumefazioni della pelle (neurofibromi cutanei) che non creano problemi clinici e alla pigmentazione (le cosiddette macchie “café au lait”). Quando presenti, i neurofibromi plessiformi cominciano a svilupparsi durante la prima infanzia, con vari gradi di severità, e possono ridurre l’aspettativa di vita da 8 a 15 anni. “Nel nostro Paese circa 20.000 persone convivono con una diagnosi di neurofibromatosi”, aggiunge Federica Chiara, presidente dell’Associazione LINFA, acronimo di Lottiamo insieme contro le neurofibromatosi: “L’approvazione europea della prima terapia farmacologica per il trattamento dei neurofibromi plessiformi dà grande speranza ai pazienti e alle loro famiglie. Le Associazioni di Pazienti faranno il possibile per supportare ogni giorno le persone affette dalle neurofibromatosi con una corretta informazione, sia sulla loro patologia che sui centri di eccellenza dedicati al trattamento di questa grave e invalidante condizione”.

Per quest’anno è stato pianificato l’avvio di studi clinici per la valutazione di selumetinib in pazienti con neurofibromi plessiformi correlati alla NF-1 in età adulta e di una formulazione per i bambini molto piccoli.