Neuralink restituisce speranza a veterano paralizzato negli USA

Neuralink, l’azienda di neurotecnologie fondata da Elon Musk, ha recentemente fatto registrare un importante progresso nel campo delle interfacce cervello-computer. RJ Tanner, un veterano del Mississippi che era diventato completamente paralizzato a causa di un incidente, è stato selezionato per ricevere un impianto cerebrale che gli ha permesso di riacquistare mobilità. Grazie a un braccio robotico controllato tramite il chip, RJ è riuscito a riabbracciare le sue figlie.

RJ ha partecipato allo studio denominato PRIME, che mira a creare interfacce precise tra cervello e computer. Per essere idoneo all’impianto, ha affrontato mesi di controlli medici e scansioni. Alla fine, è diventato il quinto paziente dell’azienda ad essere sottoposto all’intervento.

L’impianto gli ha consentito di eseguire azioni come muovere il cursore del computer in modo rapido e facile, restituendogli un senso di indipendenza. RJ adesso controlla il computer, il telefono e la televisione tramite una connessione Bluetooth con la sua corteccia motoria. Il dispositivo non solo facilita la comunicazione e il gioco, ma ha anche migliorato la sua autostima.

Durante i primi test, RJ ha imparato a controllare un braccio robotico sullo schermo di un computer, permettendogli di interagire fisicamente con la figlia. Questa è stata la prima volta che ha potuto tenerla in braccio, un momento che ha colpito profondamente entrambi.

RJ esprime grande entusiasmo per l’opportunità offertagli da Neuralink, sottolineando come l’impianto abbia cambiato la sua vita in modo significativo. Ha affermato di sentirsi pronto a dare un nuovo significato alla sua esistenza.