Neuralink: impianti cerebrali per disturbi del linguaggio

Neuralink, la società di impianti cerebrali fondata da Elon Musk, ha annunciato l’inizio di una sperimentazione a ottobre per supportare le persone con disturbi del linguaggio. L’obiettivo è permettere a chi ha perso la capacità di parlare di tradurre i propri pensieri direttamente in testo, senza l’uso di una tastiera.

Durante un intervento al Korea Advanced Institute of Science and Technology di Seul, Dongjin “D.J.” Seo, presidente dell’azienda, ha spiegato che il sistema sarà in grado di rilevare ciò che una persona sta pensando. Neuralink ha ricevuto dalla Food and Drug Administration (FDA) statunitense la designazione di Breakthrough Device per il suo dispositivo, il che potrebbe accelerare lo sviluppo e la revisione del prodotto.

L’azienda ha già avviato i trial su esseri umani dopo aver superato le preoccupazioni sulla sicurezza espresse dalla FDA, che aveva precedentemente respinto una richiesta. Attualmente, 12 persone nel mondo hanno ricevuto il chip di Neuralink, accumulando oltre 15.000 ore di utilizzo.

Il dispositivo è progettato per assistere individui con diverse condizioni, come le lesioni al midollo spinale. Già un paziente ha utilizzato l’impianto per giocare ai videogiochi, navigare su Internet, postare sui social media e controllare un cursore su un laptop. Nel frattempo, anche la concorrente Synchron Inc. sta testando un impianto simile per consentire a persone con deficit motori di digitare su un computer.