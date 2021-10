Dal 5 novembre al 30 gennaio 2022, alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo di Torino (in via Modane) si svolge la mostra Martine Syms: Neural Swamp, dedicata all’artista vincitrice della seconda edizione della Future Fields Commission in Time-Based Media, che le è stata assegnata dalla stessa fondazione e dal Philadelphia Museum of Art.

Secondo quanto spiegato, Neural Swamp è una “installazione immersiva” che vede protagoniste tre entità: Athena, Dee e la narratrice; ciascuna di loro appare su un monitor o su uno schermo, con le loro immagini che si proiettano sulla superficie espositiva, invadono lo spazio insieme con le loro voci, impegnate nella lettura di un copione che è generato in tempo reale da un software di scrittura gestito dall’intelligenza artificiale.

La mostra

La 33enne Martine Syms lavora con film, performance, installazioni e produzioni editoriali per raccontare il corpo delle donne afroamericane nello spazio digitale e “il senso di frammentazione e performatività che caratterizzano la cultura al tempo di Internet e dei social media”: le sue opere sono state esposte a Saint Louis, a Vienna, al MoMa di New York, all’Ica di Londra, Glasgow, Liverpool e al Museo delle Belle Arti di San Francisco.