Nettuno travolge Morandi 4-0

Il Nettuno ha ottenuto una vittoria autoritaria contro il Real Morandi, vincendo per 4 a 0 e salendo al quinto posto in classifica. La squadra di Ruggeri ha imposto il proprio ritmo e qualità, governando la gara per lunghi tratti e mostrando un calcio fluido e convincente.

L’avvio è stato subito vivace, con Busti che ha scalato i guanti di Valori con una conclusione dalla distanza al 4′, mentre all’8′ l’accelerazione di Di Marino sulla destra ha portato al palo colpito in pieno. Sulla respinta, Caronti ha segnato l’1-0. Il centravanti si è ripetuto pochi minuti dopo, al 15′, sul cross preciso di Ruggieri, prendendo il tempo a Ceccarelli e insaccando di testa il raddoppio con un’incornata potente e puntuale.

Il Nettuno ha continuato a spingere, con Pezone e Busti che hanno sfiorato il bersaglio, e Vannoli che ha segnato il 3-0 al 35′. Nella ripresa, il copione non è cambiato, con il Nettuno che ha continuato a dominare la gara. Al 55′ Di Marino ha provato a lasciare il segno, ma la sua conclusione ha sorvolato la traversa. Al 60′ è stato Vannoli a finalizzare una bella azione sulla destra, nata dallo spunto di Busti, con una sterzata secca e il diagonale che ha valso il 4-0.

Nel finale, il Nettuno ha gestito con maturità, sfiorando ancora il gol con Caronti e con Sgarra, entrato dalla panchina. Il triplice fischio ha certificato una vittoria netta e tre punti pesanti, che confermano la crescita e l’ambizione del collettivo tirrenico. I marcatori della partita sono stati Caronti all’8′ e al 35′, Di Marino al 15′ e Vannoli al 60′. La formazione del Nettuno era composta da Perna, Amore, Buatti, Catarinozzi, Vannoli, Ruggieri V., Cola, Caronti, Busti, Di Marino e Pezone, con Ruggieri come allenatore. La formazione del Morandi era composta da Valori, Romano, Preziosa, Ceccarelli, De Persio, D’Alessandro, Primerano, Ferrazzoli, Formisano e Marku, con Massa come allenatore. L’arbitro della partita è stato Falco di Roma 2, coadiuvato dagli assistenti Testa di Formia e Corrado di Formia.