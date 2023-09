Nets Nexi estende partnership in Norvegia con BankAxept

– Nets, società del gruppo Nexi, ha firmato un’estensione di sette anni della partnership con BankID BankAxept, il sistema di pagamenti nazionale norvegese, di cui la società ha gestito l’elaborazione delle transazioni per trent’anni, da quando il sistema è entrato in funzione nel 1993.

Grazie all’estensione dell’accordo, Nets continuerà a svolgere il suo ruolo chiave nell’elaborazione dei pagamenti per il sistema nazionale, fornendo soluzioni di pagamento sicure e convenienti per i consumatori e gli esercenti norvegesi, oltre a contribuire, in qualità di partner, all’ulteriore sviluppo delle funzionalità e della rilevanza del sistema nazionale.

“L’ampliamento di questa partnership ci conferma che la soluzione che abbiamo sviluppato con BankAxept soddisfa i suoi standard elevati. È anche un importante riconoscimento dell’eccezionale conoscenza e competenza che Nets ha sviluppato nel tempo”, ha affermato Torsten Hagen Jorgensen, Global Head of Issuing Solutions di Nexi Group.

Oyvind Westby Brekke, CEO BankID BankAxept, ha aggiunto “abbiamo esteso il nostro accordo e scelto di ampliare il nostro impegno con Nets, che ci offre una soluzione semplice, innovativa e competitiva. La rete BankAxept è parte integrante dell’infrastruttura di pagamento in Norvegia e questo ci impegna a garantire operazioni di pagamento sicure e stabili e una partnership che abbia una chiara impronta locale”.

L’accordo è stato firmato a Milano l’11 settembre presso la sede del Gruppo Nexi alla presenza di Paolo Bertoluzzo, CEO del Gruppo Nexi, di Oyvind Westby Brekke, CEO di BankAxept, e di Torsten Hagen Jorgensen, Global Head of Issuing Solutions del Gruppo Nexi.