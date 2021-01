È europea la serie originale di Netflix che ha fatto le scarpe alle acclamate e cliccatissime serie Bridgerton e La Regina degli Scacchi che, dall’alto dei suoi 70 milioni di spettatori, ha battuto tutti: sto parlando di Lupin.

Per gli amici Assane Diop, per tutti gli altri Paul Sernine, Raoul D’Andrésy, Luis Perenna, Salvator, Jim Barnett ma, soprattutto, Arsenio Lupin. pic.twitter.com/L9Gkf4E3Sp — Netflix Italia (@NetflixIT) January 10, 2021

La serie francese con Omar Sy nei panni di Assane Diop, un moderno Arsenio Lupin, è stata infatti vista da 70 milioni di utenti nei suoi primi 28 giorni. Per fare un paragone: Bridgerton nei suoi primi 28 giorni ha raggiunto 63 milioni di spettatori; La Regina degli Scacchi ha invece conquistato l’attenzione di 62 milioni di spettatori.

Cifre da capogiro per la prima parte della prima stagione di Lupin, che vanta nel cast – oltre Omar Sy – anche celebrità come Ludivine Sagnier (già vista in The New Pope), Clotilde Hesme (vista in Chocolat) e Nicole Garcia (direttamente da Who You Think I Am).

Nelle prime 4 settimane di streaming, Lupin sarà stata vista da circa 70 milioni di spettatori in giro per il mondo. Mentre i romanzi di Maurice Leblanc sono tornati tra i libri più venduti, a distanza di 114 anni dall’uscita. Bel colpo, Omar. https://t.co/YD14MWg2Pt — Netflix Italia (@NetflixIT) January 19, 2021

70 millions c’est fou !

Si fier que Lupin soit LA première série française Netflix à rencontrer un tel succès international !

Sans vous, cela n’aurait pas été possible.

Merci à tous 🙏🏾🇫🇷 https://t.co/6v0qgpbPqf pic.twitter.com/wfeim80VMu — Omar Sy (@OmarSy) January 19, 2021

Netflix, come calcola gli spettatori