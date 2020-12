Come saranno le produzioni italiane di Netflix del 2021?

A rispondere a questa domanda è stata Eleonora Andreatta, ex direttrice di Rai Fiction e da qualche mese vicepresidente delle serie originali italiane di Netflix, come Suburra, Summertime, Curon e Baby.

Ospite in streaming (causa Covid) al festival L’Anno Che Verrà organizzato da Repubblica, Eleonora Andreatta ha dichiarato che le produzioni italiane del prossimo anno strizzeranno l’occhio all’inclusione ed alle diversità, intesa come orientamento sessuale, culturale e religiosa.

“L’elemento multiculturale che in Inghilterra e in tanti altri Paesi è raccontato da cinema e tv ormai da moltissimi anni, in Italia arriva molto tardi. […] Un’idea innovativa è stata applicata durante le riprese di Zero, una nuova serie che andrà in onda in primavera e ha come protagonista un ragazzo di seconda generazione che vive nei sobborghi di Milano. Un aspetto al quale abbiamo tenuto è stato scegliere un regista, tra il gruppo di registi che hanno diretto la serie, che fosse di seconda generazione: anche chi è dietro la macchina da presa può rappresentare così al meglio una storia in cui il ragazzo si sente invisibile, in quanto di seconda generazione ma anche giovane che, come tutti i ventenni, ha difficoltà a fare amicizia o trova difficilmente l’amore. È una storia che parla di una vicenda specifica ma ha un significato più largo”.