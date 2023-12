Netflix svela le serie più viste del 2023: Mare Fuori al 600esimo posto

Netflix finalmente, dopo anni di segretezza, ha deciso di pubblicare quello che nel gergo televisivo si chiama share, ovvero gli “ascolti” dei suoi film e delle sue serie.

“Negli ultimi 16 anni di streaming una costante è stata la richiesta di avere più informazioni sui numeri delle visioni” – ha dichiarato Ted Sarandos, CEO di Netflix durante una conferenza stampa – “Ed oggi sono entusiasta nell’annunciare il nostro primo engagement report. Un’immersione complessiva in quello che le persone guardano su Netflix nel mondo”.

Quello che Netflix ha chiamato What We Watched: A Netflix Engagement Report non va inteso come una classifica nel senso stretto del termine, ma più come un resoconto di ciò che gli utenti hanno deciso di guardare nel catalogo negli ultimi sei mesi. La lista, infatti, sarà pubblicata due volte nel corso dell’anno.

Il primo rapporto segnala dunque i prodotti più visti dal 1^ gennaio al 30 giugno 2023. Fra questi, al primo posto, la serie spy-thriller The Night Agent; al secondo posto c’è invece la seconda stagione di Ginny & Georgia; mentre al terzo posto c’è la serie coreana The Glory. A tal proposito, Netflix ha sottolineato che il 30% delle serie e dei film più visti sono non in lingua inglese.

Completano la lista dei primi dieci titoli la prima stagione di Mercoldì; Queen Charlotte: A Bridgerton Story; la quarta stagione di You; la terza stagione de La Reina del Sur; la terza stagione di Outer Bank; la prima stagione di Ginny & Georgia e la prima stagione di Fubar.

Il primo film che appare in classifica (si trova al quattordicesimo posto) è il thriller The Mother con Jennifer Lopez.

Netflix, i prodotti made in Italy più visti negli ultimi sei mesi

Il primo prodotto tricolore ad apparire è la serie La Legge Di Lidia Poet con Matilda De Angelis che si trova al 127^ posto. Il secondo è Il Mio Nome È Vendetta con Alessandro Gassmann al 579^ posto; seguito da Mare Fuori che si trova rispettivamente al 599^ e al 600^ posto con la prima e la seconda stagione.

“Con lo streaming che diventa sempre più mainstream è giusto continuare sulla strada della trasparenza” ha sottolineato Ted Sarandos rispondendo ai giornalisti. “Questi dati che noi condividiamo ancora più in dettaglio con i nostri autori sono quelli su cui lavoriamo da sempre, farli conoscere anche al pubblico non influenzerà le scelte di programmazione”.