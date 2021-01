Bridgerton è l’ennesimo grande successo targato Netflix (qui uno dei due motivi per cui potrei consigliarvi questa serie) ed ha già collezionato numeri da record, infatti è stabile al primo posto della Top Ten italiana e di altri 70 paesi. Lo show prodotto da Shonda Rhimes è già stato visto da ben 63 milioni di abbonati alla popolare piattaforma di streaming. Ma quali sono i contenuti Netflix più visti di sempre (o meglio da quando è stato modificato il calcolo delle visualizzazioni nel 2019)?

La medaglia d’oro resta di The Witcher con ben 76 milioni di visualizzazioni, secondo posto per La Casa di Carta 4 (che sta per tornare con l’ultima stagione) a quota 65 milioni e all’ultimo gradino del podio c’è un pari merito, Tiger King e La Regina degli Scacchi, entrambi visti 64 milioni di volte. Quarto posto per Bridgerton, quinto per il reality Too H0t to Handle con 62 milioni e sesto per la serie di Ryan Murphy Ratched che chiude a 51 milioni.

Avete visto queste serie? La vostra preferita non è in classifica?

Nella proiezione delle prime 4 settimane, saranno 63 milioni di famiglie a entrare alla corte di Bridgerton mentre 44 milioni avranno salvato il mondo con We Can Be Heroes, facendo così risultare i giorni tra Natale e Capodanno come la settimana con più visualizzazioni di sempre. https://t.co/2WjKCnhiAo — Netflix Italia (@NetflixIT) January 5, 2021

The #TheWitcher series was watched by 76 million people in the month of its release. Which is a record for netflix. pic.twitter.com/4iB85XwA7A — Dgbadted (@dgbadted) July 17, 2020

PS: giusto per chiarire che non è una marchetta a Netflix, vi lascio consigliandovi due perle di Prime che ho amato alla follia.