Netflix ha appena annunciato le novità che caricherà sul portale dal prossimo mese e la fine delle vacanze estive non è mai stata così bella. Fra la quinta parte de La Casa di Carta, il ritorno di Lucifer, la nuova stagione di Sex Education ed il capitolo conclusivo di Pose, ce n’è per tutti i gusti.

Venerdì 3 settembre uscirà la quinta stagione de La Casa di Carta che sarà suddivisa in due, per mantenere alto l’interesse e l’hype. Cinque episodi usciranno come già scritto venerdì 3 settembre, i restanti cinque saranno disponibili dal prossimo 3 dicembre.

La Casa di Carta, il regista parla del finale e spiega: “Ecco perché ho fatto morire quel personaggio…” https://t.co/EknKbglSYI — BICCY.IT (@BITCHYFit) July 16, 2021



Venerdì 10 settembre torna il sesto capitolo di Lucifer, mentre una settimana dopo (venerdì 17) sarà disponibile la terza stagione di Sex Education. Spazio anche a Dear White People ed a Pose, col suo capitolo finale. Chiude il mese Luna Park, una nuova serie prodotta dal nostro paese.

La casa di carta + Sex education + Lucifer + tutto il resto = rientro dalle vacanze improvvisamente migliorato pic.twitter.com/78nFkG75ez — Netflix Italia (@NetflixIT) August 31, 2021

Netflix, Luna Park: la nuova serie italiana

Questa è la trama della nuova serie italiana: “Nella Roma degli anni ’60, l’incontro tra una ragazza benestante e una ragazza cresciuta in un luna park dà vita a intrighi, segreti e nuovi amori inaspettati“.

✅ La Dolce Vita

✅ La magia del luna park di Roma

✅ I costumi anni ’60

✅ Intreccio di segreti e destini#LunaParkNetflix, una nuova serie originale italiana, è in arrivo prossimamente. pic.twitter.com/nsmMGPU2pN — Netflix Italia (@NetflixIT) April 29, 2021