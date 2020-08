Netflix poche ore fa ha divulgato il catalogo di settembre in cui ha annunciato tutte le novità che arriveranno il prossimo mese. E se agosto si è chiuso con il ritorno di Lucifer, settembre si apre con Andrew Garfield ed Emma Stone nel record d’incassi del 2014, The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro.

“Abbiamo due notizie: quella così così è che il 23 settembre l’estate è finita” – ha scritto Netflix sui social – “Quella bella è che lo stesso giorno arriva Enola Holmes aka Millie Bobby Brown”.

Ed il ritorno di Millie Bobby Brown su Netflix non sarà il solo, dato che il 16 è prevista la terza (e per fortuna ultima) stagione di Baby con il debutto nel cast della figlia di Morgan ed Asia Argento; mentre il 27 arriverà la quinta stagione di Le Regole Del Delitto Perfetto (anche conosciuto col titolo originale How to Get Away with Murder), con Viola Davis nei panni di Annalise Keating.

Can’t wait!