Netflix ha annunciato le novità che vedremo in questo novembre. Se ottobre è stato caratterizzato dai ritorni di You e Dynasty, questo mese gli occhi saranno tutti puntati sulle nuove stagioni di Narcos Messico e Tiger King. Ma ovviamente non saranno solo queste le novità.

Zerocalcare, cacciatori di taglie nello spazio e Gal Gadot, Ryan Reynolds e The Rock. Novembre sarà epico 😍 pic.twitter.com/5kbujKQTfc — Netflix Italia (@NetflixIT) October 29, 2021

Serie in uscita su Netflix novembre 2021

Lunedì 1 novembre

Ritoccàti (serie comica a sketch ambientata in un vero studio di chirurgia estetica)

Angry Birds – Stagione 4

Sotto coperta: Mediterraneo

Spookey la zucca quadrata: Natale con i gattini

Ridley Jones: La paladina del museo

Giovedì 4 novembre

Venerdì 5 novembre

The Unlikely Murderer (miniserie crime)

The Club (Parte 1)

Big Mouth

Narcos Messico – Stagione 3

Gloria – Stagione 1

Domenica 7 novembre

Arcane (serie animata di League of Legends)

Martedì 9 novembre

Swap Shop: mercatino alla radio (serie originale Netflix)

Mercoledì 10 novembre

Animal: il meraviglioso regno animale (docu-serie sul mondo animale)

Gentefied- Stagione 2

Giovedì 11 novembre

Lunedì 15 novembre

Mentiras

Kuroko’s Basketball: Last Game

Martedì 16 novembre

StoryBots: Laugh, Learn, Sing

Mercoledì 17 novembre

Strappare lungo i bordi (serie originale Netflix sui fumetti di Zerocalcare)

Christmas Flow: gli opposti si innamorano

Al Passo con i Kardashian

La regina del Flow – Stagione 2

Tiger King – stagione 2

Venerdì 19 novembre

Cowboy Bebop (serie originale Netflix)

L’arte soffiata: Aria di Natale (serie originale Netflix)

Hellbound

Martedì 23 novembre

Masters of the Universe: Revelation – Pt 2 (serie animata)

Giovedì 25 novembre

Super ladri (serie anime)

Film in uscita su Netflix novembre 2021

Per quanto riguarda i film, ecco cosa uscirà prossimamente su Netflix e le date da segnare sul calendario.

Lunedì 1 novembre

Men in Black II

I cannoni di Navarone (film del 1961 con Gregory Peck e Anthony Quinn)

Un weekend da bamboccioni

People Places Things

Martedì 2 novembre

Buddy Games

Spontaneous

Camp Confidential: nazisti in America (produzione originale Netflix)

Body Cam (poliziesco-sci-fi)

Love Song (commedia romantica)

Blue Story (crime drama che parla di guerre tra gang e di amicizia)

Mighty Oak

Mercoledì 3 novembre

Army of Thieves

Dita Von Teese al Crazy Horse

I re della truffa

The Harder the Fall

I ragazzi del retrobottega (film vecchio in bianco e nero)

Holiday on the Buses

Mutiny on the Buses

On the buses

Quattro farfalle per un assassino

A Run for Your Money

Amiche su misura

Baxter

Family Life

Giovedì 4 novembre

Venerdì 5 novembre

A Cop Movie (originale Netflix)

Yara

Love Hard

Saveart Recycling Art

Il momento per crescere (originale Netflix)

Max

Zero to Hero (Originale Netflix)

Meenakshi Sundareshwar – Tempio d’amore

Domenica 7 novembre

Martedì 9 novembre

Le regine del crimine

A StoryBots Space Adventure (film animato)

The Kitchen

Mercoledì 10 novembre

Due donne – Passing

Jumanji: The Next Level

Ancora più bello

Happines Even After

Giovedì 11 novembre

Venerdì 12 novembre

Red Notice

Guerriero, padre e re (documentario)

Lunedì 15 novembre

Sparkle

Il matrimonio del mio migliore amico

Martedì 16 novembre

Nella Valle della Violenza

Papa Francesco – Un uomo di parola

Dante’s Peak

Mercoledì 17 novembre

Mi chiamo Francesco Totti

Giovedì 18 novembre

Nei panni di una principessa: inseguendo una stella

Venerdì 19 novembre

Mercoledì 24 novembre

Un pettirosso di nome Patty (film d’animazione)

Bruised – Lottare per vivere

Martedì 30 novembre