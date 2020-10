Netflix ha finalmente rilasciato il catalogo con tutte le novità del mese di novembre e fra i titoli che saltano immediatamente all’occhio, oltre la quarta stagione di The Crown, ci sono il film La Vita Davanti A Sé con Sophia Loren ed il documentario Shawn Mendes in Wonder, che segue la scia dei documentari musicali già presenti nel portale, come quello sulle BLACKPINK e quello su Katy Perry, uscito questo ottobre.

Da segnalare anche l’arrivo dei primi film di Natale, da Jingle Jangle: un’avventura natalizia a Qualcuno salvi in Natale; senza dimenticare il musical Natale in città con Dolly Parton.

A novembre arrivano La vita davanti a sé con Sophia Loren, la stagione 4 di The Crown e EHI MA È PRATICAMENTE NATALE FILM NATALIZI STIAMO ARRIVANDOOO pic.twitter.com/E5CWx8dPFP — Netflix Italia (@NetflixIT) October 29, 2020

Nel dubbio, come direbbe Ariana Grande, thank u, next. Spero che il catalogo di dicembre sia più interessante.