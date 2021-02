Le novità di Netflix che usciranno nel terzo mese del 2021 sono moltissime.

Fra tutto, occhi puntati sulla quarta stagione di Riverdale che sarà caricata sul portale a partire da oggi, primo marzo; senza dimenticare il film Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald, in arrivo a metà mese.

Respiriamo l’ariaaaa, è la lista dei nuovi arrivi di marzo che fa tanto primaveeeera pic.twitter.com/4QfluNecpX — Netflix Italia (@NetflixIT) February 26, 2021

Netflix, Riverdale 4: la morte di Luke Perry

La quarta stagione di Riverdale – disponibile nel catalogo italiano di Netflix da oggi, 1^ marzo – deve fare i conti con la morte di Luke Perry, interprete del papà di Archie, Fred Andrews, che viene ricordato in un episodio speciale a lui dedicato dal titolo In memoriam.

In memoriam è proprio il primo episodio della quarta stagione, un omaggio al personaggio di Fred Andrews, che morirà anche nella serie. In questa occasione, per celebrare Luke Perry, è stata chiamata anche l’attrice Shannen Doherty (sua compagna nella storica serie Beverly Hills 90210) che appare in un ruolo molto emozionante.

Shannen Doherty devastata per la morte di Luke Perry – il suo dolce ricordo

Shannen Doherty nel 2019, ha così ricordato Luke Perry: