Le novità di Netflix che usciranno nel secondo mese del 2021 sono moltissime.

“Quest’anno c’è davvero l’imbarazzo della scelta per l’appuntamento di San Valentino” – ha scritto Netflix su Twitter, andando poi ad elencare i suoi protagonisti – “Zendaya, Noah Centineo, Lady Gaga, Riccardo Scamarcio, Samara Morgan…”.

La prima settimana di febbraio sarà resa disponibile la quarta stagione di The Good Place, la seconda di H-Helena e Malcolm & Marie con Zendaya.

A San Valentino sarà invece la volta di Lady Gaga (già nel catalogo di Netflix col documentario Five Foot Two) con il film A Star Is Born con Bradley Cooper.

Chiude il mese Confusi e Felici, film con Claudio Bisio e Marco Giallini.

01/02 The good place: Stagione 4

01/02 The ring 2

01/02 La donna perfetta

03/02 L’estate in cui imparammo a volare

05/02 H – Helena: Stagione 2

05/02 Malcolm & Marie

05/02 L’ultimo paradiso

10/02 Notizie dal mondo

12/02 Tua per sempre

14/02 A star is born

15/02 The crew

16/02 Il pianista

16/02 Scarface

19/02 Tribes of Europa

23/02 Pelé: Il re del calcio

24/02 Ginny & Georgia

28/02 Confusi e felici

