Netflix ha annunciato le novità che vedremo in questo ultimo mese dell’anno. Se novembre è stato caratterizzato dai ritorni di Narcos Messico e Tiger King, questo mese gli occhi saranno tutti puntati sui ritorni di La Casa Di Carta (con la quinta ed ultima parte), uno speciale natalizio di Elite ed infine la season two di Emily In Paris. Ma ovviamente non saranno solo queste le novità.

Pronti a scartare i nostri regali di Natale? 🎁 A dicembre arrivano l’ultimo capitolo de La Casa di Carta, il nuovo film di Sorrentino, le nuove stagioni di The Witcher ed Emily in Paris e molto altro 👀 pic.twitter.com/hr8qGoI2ol — Netflix Italia (@NetflixIT) November 29, 2021

Netflix, le novità di dicembre

Lost in Space 3 (1 dicembre)

Archer 12 (1 dicembre)

New Amsterdam 2 (1 dicembre)

The 100 7 (1 dicembre)

Coyotes (2 dicembre)

La casa di carta 5 Volume 2 (3 dicembre)

Jurassic World: Nuove avventure 4 (3 dicembre)

Titans 3 (8 dicembre)

The Sinner 3 (9 dicembre)

Aranyak, Stagione 1 (10 dicembre)

How to Ruin Christmas 2 (10 dicembre)

Saturday Morning All Star Hits! (10 dicembre)

The Hungry and the Hairy (11 dicembre)

Elite, Storie brevi per Natale 2 (15 dicembre)

Decoupled (17 dicembre)

Fast & Furious: Piloti sotto copertura 6 (17 dicembre)

The Witcher 2 (17 dicembre)

Bulgasal: Anime immortali (18 dicembre)

È successo a Oslo (19 dicembre)

Emily in Paris 2 (22 dicembre)

The Silent Sea (24 dicembre)

Gli ansiosi (29 dicembre)

Kitz (30 dicembre)

Cobra Kai 4 (31 dicembre)

Stay Close (31 dicembre)

Anime

Kemono Jihen (1 dicembre)

Le bizzarre avventure di JoJo 5 (1 dicembre)

Shaman King, stagione 1 Parte 2 (9 dicembre)

Aggretsuko 4 (16 dicembre)

Docuserie

La casa di carta: Da Tokyo a Berlino, Volume 2 (3 dicembre)

Voir (6 dicembre)

È O AMOR: La famiglia Camargo (9 dicembre)

Stories of a Generation – con Papa Francesco (25 dicembre)

Sulla scena del delitto: Il killer di Times Square (29 dicembre)