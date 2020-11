Dall’arrivo di Meryl Streep nel film The Prom di Ryan Murphy al ritorno di Sabrina Vita da Strega con la quarta stagione: al di là dei classici natalizi che non mancano mai, ecco l’intero catalogo di Netflix di dicembre.

venerdì 4 dicembre

Big Mouth 4 (Serie Tv originale – Stagione 4)

Selena La Serie (Serie Tv originale – Stagione 1)

Mank (Film)

Leyla Everlasting (Film)

sabato 5 dicembre

Detention La serie (Serie Tv originale – Stagione 1)

martedì 8 dicembre

Mr Iglesias 3 (Serie Tv originale – Stagione 3)

mercoledì 9 dicembre

L’incredibile storia dell’isola delle rose (Film)

venerdì 11 dicembre

The Prom (Film)

lunedì 14 dicembre

Tiny Pretty Things (Serie Tv originale – Stagione 1)

venerdì 18 dicembre

Ma Rainey’s Black Bottom (Film)

mercoledì 23 dicembre

The Midnight Sky (Film)

venerdì 25 dicembre

Bridgerton (Serie Tv originale – Stagione 1)

mercoledì 30 dicembre

Equinox (Serie Tv originale – Stagione 1)

giovedì 31 dicembre

Le terrificanti avventure di Sabrina 4 (Serie Tv originale – Stagione 4)

“Dee Dee Allen (Meryl Streep) e Barry Glickman (James Corden) sono star del palcoscenico di New York City, ma il loro nuovo e costoso spettacolo di Broadway è un grosso flop che ha improvvisamente distrutto le loro carriere. Nel frattempo, in una piccola città dell’Indiana, la studentessa del liceo Emma Nolan (l’esordiente Jo Ellen Pellman) sta vivendo un dispiacere molto diverso: le è stato vietato di partecipare al ballo di fine anno con la sua ragazza, Alyssa. Così Dee Dee e Barry, con l’aiuto di un’altra coppia di cinici attori Angie (Nicole Kidman) e Trent (Andrew Rannells​), decidono che la difficile situazione di Emma è la causa perfetta per aiutarli a riabilitare la propria immagine pubblica”.