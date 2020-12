Il 2020 sta per concludersi (e noi lo chiuderemo col botto con l’evento Ciao 2020 Io Esco!) e come da tradizione è tempo di bilanci. Il primo a farlo è stato il colosso dello streaming, Netflix, che ha stilato la classifica delle 10 serie più viste nel mondo in questi ultimi 12 mesi.

Il CoronaVirus che ha portato a mesi di lockdown ha ovviamente influito sui numeri delle visualizzazioni e sulle abitudini dello spettatore, non a caso gli abbonamenti ai portali di streaming sono aumentati rispetto al 2019.

Fra le 10 serie più viste troviamo Emily In Paris (la protagonista in alcune puntate ha indossato capi della collezione di Chiara Ferragni), Lucifer, La Casa di Carta, Ratched (di Ryan Murphy con Sarah Paulson), La Regina degli Scacchi e ovviamente Tiger King, vero fenomeno dell’anno.

Netflix, le 10 serie più viste del 2020 in tutto il mondo

1° Tiger King – 64 milioni di visualizzazioni

2° La Regina degli Scacchi – 62 milioni di visualizzazioni

3° You – 54 milioni di visualizzazioni

4° Ratched – 48 milioni di visualizzazioni

5° La Casa di Carta – 44 milioni di visualizzazioni

6° The Umbrella Academy – 43 milioni di visualizzazioni

7° Non ho mai… – 40 milioni di visualizzazioni

8° Lucifer – 38 milioni di visualizzazioni

9° Emily in Paris – Circa 30 milioni di visualizzazioni

10° The Last Dance – 23 milioni di visualizzazioni