Netflix lancia party game interattivi per il divertimento in Italia

Netflix lancerà una serie di party game, permettendo di divertirsi in compagnia di amici e famiglia utilizzando il proprio smartphone come controller. Grazie a precedenti esperimenti nella modalità interattiva, la piattaforma ha già a disposizione una solida base tecnologica per realizzare questo nuovo progetto.
Tra i giochi che saranno disponibili ci sono:
- LEGO Party: sfide a tema in cui raccogliere monete d’oro.
- Boggle Party: una versione a tempo del classico rompicapo di parole, per fino a otto giocatori.
- Pictionary: Game Night: un gioco di disegno veloce e intuitivo.
- Tetris Time Warp: un viaggio tra le epoche del famoso puzzle, dal suo debutto fino alla versione Game Boy.
- Party Crashers: Fool Your Friends: mette alla prova la conoscenza dei giocatori rispetto agli eventi del gioco.
Il lancio di questi party game è previsto per le vacanze natalizie, anche se una data specifica non è stata ancora comunicata. Netflix intende rilanciare la sua divisione Games utilizzando una formula già testata, simile ai giochi PlayLink per PlayStation.
Il sistema di gioco sarà semplice e immediato: basterà selezionare la sezione Giochi su Netflix, scegliere uno dei titoli disponibili e collegare gli smartphone per iniziare a giocare.