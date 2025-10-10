20 C
Roma
venerdì – 10 Ottobre 2025
Spettacolo

Netflix lancia party game interattivi per il divertimento in Italia

Da StraNotizie
Netflix lancia party game interattivi per il divertimento in Italia

Netflix lancerà una serie di party game, permettendo di divertirsi in compagnia di amici e famiglia utilizzando il proprio smartphone come controller. Grazie a precedenti esperimenti nella modalità interattiva, la piattaforma ha già a disposizione una solida base tecnologica per realizzare questo nuovo progetto.

Tra i giochi che saranno disponibili ci sono:

  • LEGO Party: sfide a tema in cui raccogliere monete d’oro.
  • Boggle Party: una versione a tempo del classico rompicapo di parole, per fino a otto giocatori.
  • Pictionary: Game Night: un gioco di disegno veloce e intuitivo.
  • Tetris Time Warp: un viaggio tra le epoche del famoso puzzle, dal suo debutto fino alla versione Game Boy.
  • Party Crashers: Fool Your Friends: mette alla prova la conoscenza dei giocatori rispetto agli eventi del gioco.

Il lancio di questi party game è previsto per le vacanze natalizie, anche se una data specifica non è stata ancora comunicata. Netflix intende rilanciare la sua divisione Games utilizzando una formula già testata, simile ai giochi PlayLink per PlayStation.

Il sistema di gioco sarà semplice e immediato: basterà selezionare la sezione Giochi su Netflix, scegliere uno dei titoli disponibili e collegare gli smartphone per iniziare a giocare.

Articolo precedente
Morte di Paolo Sottocorona e reazione social in Italia
Articolo successivo
Salute mentale in Italia: un tema cruciale da affrontare
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.