Netflix lancia party game interattivi per il divertimento in Italia

Netflix lancerà una serie di party game, permettendo di divertirsi in compagnia di amici e famiglia utilizzando il proprio smartphone come controller. Grazie a precedenti esperimenti nella modalità interattiva, la piattaforma ha già a disposizione una solida base tecnologica per realizzare questo nuovo progetto.

Tra i giochi che saranno disponibili ci sono:

LEGO Party : sfide a tema in cui raccogliere monete d’oro.

: sfide a tema in cui raccogliere monete d’oro. Boggle Party : una versione a tempo del classico rompicapo di parole, per fino a otto giocatori.

: una versione a tempo del classico rompicapo di parole, per fino a otto giocatori. Pictionary: Game Night : un gioco di disegno veloce e intuitivo.

: un gioco di disegno veloce e intuitivo. Tetris Time Warp : un viaggio tra le epoche del famoso puzzle, dal suo debutto fino alla versione Game Boy.

: un viaggio tra le epoche del famoso puzzle, dal suo debutto fino alla versione Game Boy. Party Crashers: Fool Your Friends: mette alla prova la conoscenza dei giocatori rispetto agli eventi del gioco.

Il lancio di questi party game è previsto per le vacanze natalizie, anche se una data specifica non è stata ancora comunicata. Netflix intende rilanciare la sua divisione Games utilizzando una formula già testata, simile ai giochi PlayLink per PlayStation.

Il sistema di gioco sarà semplice e immediato: basterà selezionare la sezione Giochi su Netflix, scegliere uno dei titoli disponibili e collegare gli smartphone per iniziare a giocare.