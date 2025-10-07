16.3 C
Netflix Italia: le serie e i film più visti a ottobre

Netflix Italia: le serie e i film più visti a ottobre

Dalla nuova serie dei creatori de “La Casa di Carta” al film italiano che ha raggiunto il primo posto in classifica, ecco i contenuti più visti su Netflix Italia nell’ultima settimana.

Le novità nella classifica delle serie più viste su Netflix Italia mostrano un podio rinnovato. Attualmente, la serie più popolare è “Il rifugio atomico”, che racconta le avventure di un gruppo di milionari in fuga da una guerra, rifugiandosi nel “Kimera Park”. Questa serie combina elementi di thriller, commedia e satira politica, riscuotendo un buon successo tra il pubblico italiano. Le dieci serie più viste sono:

1. Il rifugio atomico – 2 settimane
2. Operazione speciale: Lioness – 1 settimana
3. Alice in Borderland (Stagione 3) – 1 settimana
4. Angela – 1 settimana
5. Black Rabbit – 2 settimane
6. House of Guinness – 1 settimana
7. Mercoledì (Stagione 2) – 8 settimane
8. Wayward: Ribelli – 1 settimana
9. Beauty in Black (Stagione 2) – 3 settimane
10. Adolescence – 11 settimane

Nel settore film, la situazione è simile con le prime tre posizioni occupate da commedie romantiche. In testa troviamo “L’amore, in teoria”, seguito dai film “French Lover” e “She Said Maybe”. La classifica completa dei film più visti è:

1. L’amore in teoria – 2 settimane
2. French Lover – 1 settimana
3. She Said Maybe – 2 settimane
4. Kpop Demon Hunters – 15 settimane
5. Wonka – 1 settimana
6. Geostorm – 2 settimane
7. Kung Fu Panda 4 – 1 settimana
8. Ruth & Boaz – 1 settimana
9. Man on Fire – 3 settimane
10. The Wrong Paris – 3 settimane

Sul fronte degli abbonamenti, non ci sono grandi novità. Netflix offre tre piani, compreso un abbonamento con pubblicità. Inoltre, Sky propone pacchetti che combinano i contenuti di Sky TV e Netflix, con diverse opzioni a prezzi variabili.

