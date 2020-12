Chi è stato adolescente nella metà degli anni 2000 (il primo episodio è stato trasmesso nell’estate del 2004) conosce sicuramente il Winx Club, storico cartone animato italiano che racconta le vicissitudini di un nutrito gruppo di fate capitanate da Bloom.

Bloom, Stella, Flora, Musa, Tecna, Aisha e Roxy hanno cresciuto un’intera generazione di adolescenti ed ora Netflix ne ha annunciato il ritorno con la serie liberalmente ispirata al cartone, dal titolo Fate: The Winx Saga. A vestire i panni di Bloom è l’attrice 22enne Abigail Cowen.

Fate: The Winx Saga sarà disponibile su Netflix a partire dal prossimo 22 gennaio. Si tratta di un adattamento young adult del cartone e la serie si comporrà di sei episodi.

“Nascosta in un mistico mondo parallelo, la scuola di Alfea addestra le fate nelle arti magiche da migliaia di anni, ma non ha mai avuto una studentessa come Bloom. Cresciuta nel mondo degli esseri umani, è testarda, gentile… e pericolosa. Dentro di lei c’è un potere magico che potrebbe distruggere entrambi i mondi, o salvarli. Per gestirlo, deve controllare le proprie emozioni”.