Netflix, il remake americano di Mare Fuori: arriva Sea Out con Cole Sprouse nei panni di Chiattillo

Il successo di Mare Fuori è sorprendente: solo a febbraio, la prima parte della terza stagione ha avuto su RaiPlay oltre 100 milioni di visualizzazioni. Anche Netflix – che vanta nel proprio catalogo i primi due capitoli – ha ottenuto un grande riscontro.

💥 Febbraio da record: #MareFuori su @RaiPlay supera 105 mln di visualizzazioni.

Per oltre il 40% la platea è composta da giovani con meno di 25 anni ➡️ https://t.co/1b3braGylD #MareFuori3 pic.twitter.com/B0yTuLBzNx — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) February 28, 2023

Per questo motivo il team americano di Netflix ha ben pensato di acquistarne i diritti e di creare un remake dal titolo Sea Out. Stessa storia, stessi racconti, stessi protagonisti, ma diversi attori.

Netflix, Mare Fuori: i protagonisti del remake Sea Out

Al momento gli unici confermati sarebbero Cole Sprouse (arruolato per il ruolo di Chiattillo) e Charli D’Amelio (che interpreterà Rosa Ricci).

Ci sarebbero anche Tom Holland nei panni di Ciro Ricci, Emma Roberts in quelli di Paola Vinci, Russell Tovey in quelli del comandante e Sarah Paulson in quelli di Donna Wanda, la madre di O’ Piecuro.

Le riprese di Sea Out inizieranno in estate e l’episodio pilota uscirà su Netflix il prossimo 1^ aprile come un bel pesciolone.