Netflix ha battuto la Rai, 1 a 0 palla al centro. Questo almeno è il pensiero di Riccardo Laganà, Consigliere di Amministrazione Rai.

L’uomo, dopo aver visto l’ennesimo spot pubblicitario del documentario SanPa di Netflix sui canali Rai ha sbottato su Twitter, ricordando a tutti che la stragrande maggioranza delle immagini di quel documentario appartenevano alle teche Rai.

“La prossima volta, anziché far passare ogni 5 min sui nostri canali la pubblicità Netflix sul bel doc #SanPa (fatto in buona parte con materiale #Rai), qualcuno si chieda come valorizzare internamente le nostre preziose #Teche attraverso le creatività nelle reti, testate e RaiDoc”.